Estados Unidos tomará Estrecho de Ormuz de inmediato tras negociaciones fallidas con Irán, advierte Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 08:26:27

Washington, Estados Unidos, 12 de abril del 2026.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato”, luego de que las negociaciones con Irán realizadas en Pakistán concluyeran sin un acuerdo.

A través de su red social Truth Social, Trump señaló que, aunque hubo avances en varios puntos, no se logró consenso en el tema del armamento nuclear, lo que calificó como el aspecto más relevante de las conversaciones.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, afirmó.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier medida en la zona podría tener impacto en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.