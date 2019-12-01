Cofepris alerta por venta de condones falsificados

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre la venta de condones falsificados con apariencia de la marca Sico.
A través de una alerta sanitaria, la dependencia apunto que los ejemplares falsificados son de la versión Invisible en su presentación con nueve unidades.
Asimismo, dio a conocer que la alerta fue emitida luego del análisis de la información presentada por RB Health México, S.A de C.V., distribuidor del producto, quién identificó que la línea SICO INVISIBLE con el número de lote 100623558 y fecha de caducidad de 2026-09 no corresponde a ninguno distribuido en México
“El producto falsificado representa un riesgo a la salud, ya que se desconoce la procedencia del material con el que fue elaborado, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia”, apuntó el comunicado.
Por lo anterior, Cofepris emite las siguientes recomendaciones por estos condones falsificados:
- Población en general:
- Siempre realizar una inspección visual del envase primario y secundario, para identificar que el producto no presente alguna anomalía, por ejemplo, errores ortográficoS.
- No adquirir SICO INVISIBLE (Condón de látex), con número de lote 100623558 y cualquier fecha de caducidad; y en caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
- Reportar si presenta incidentes adversos con el producto SICO® INVISIBLE (Condón de látex), con número de lote 100623558 y cualquier fecha de caducidad en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos en el enlace de Tecnovigilancia.
- Distribuidores y farmacias.
- Adquirir productos con distribuidores autorizados y validados por la empresa fabricante del producto, que cuenten con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, que otorga COFEPRIS; así como tener la documentación de la legal adquisición del producto.
- Verificar que los productos adquiridos cuenten con registro sanitario, número de lote, fecha de caducidad vigente y que el empaque no haya sido alterado. Para identificar al titular, puede consultar la página Listado de Registros de Dispositivos Médicos.
- De tener existencia en almacén, el producto con las características mencionadas, inmovilizarlo y realizar la Denuncia Sanitaria correspondiente.