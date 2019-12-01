Cofepris alerta por venta de condones falsificados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 12:18:35

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre la venta de condones falsificados con apariencia de la marca Sico.

A través de una alerta sanitaria, la dependencia apunto que los ejemplares falsificados son de la versión Invisible en su presentación con nueve unidades.

Asimismo, dio a conocer que la alerta fue emitida luego del análisis de la información presentada por RB Health México, S.A de C.V., distribuidor del producto, quién identificó que la línea SICO INVISIBLE con el número de lote 100623558 y fecha de caducidad de 2026-09 no corresponde a ninguno distribuido en México

“El producto falsificado representa un riesgo a la salud, ya que se desconoce la procedencia del material con el que fue elaborado, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia”, apuntó el comunicado.

Por lo anterior, Cofepris emite las siguientes recomendaciones por estos condones falsificados: