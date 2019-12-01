Clínica Poniente registra gran respuesta ciudadana a jornada de detección de VPH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:11:50

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2026.- El Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud de la población, a través de jornadas gratuitas de detección oportuna de enfermedades.

En este rubro, la Clínica Poniente llevó a cabo una jornada gratuita de aplicación de pruebas PCR para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), en la que se realizaron más de 180 pruebas a mujeres de 30 a 64 años de edad.

El director de la Clínica Poniente, José Murguía Magaña, destacó la respuesta de las mujeres que acudieron a esta jornada y refrendó el compromiso de la institución para acercar servicios de salud preventivos a la ciudadanía.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta del público. El objetivo de esta jornada fue contribuir a la detección oportuna del VPH y promover entre las mujeres la importancia de acudir de manera periódica a servicios de prevención y atención médica”, afirmó Murguía Magaña.

Además de las pruebas para la detección del VPH, las pacientes recibieron orientación en materia nutricional, médica y psicológica, con el propósito de brindar una atención integral y fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado.

Con estas acciones, la Clínica Poniente refrenda su compromiso de contribuir al bienestar de las familias morelianas mediante servicios gratuitos que favorezcan la detección oportuna y la prevención de enfermedades, para que las familias morelianas cuenten con atención de calidad en el mejor lugar para vivir.