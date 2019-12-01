Clausura SESA Curso Manejo Higiénico de Alimentos en Amealco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:33:20

Amealco, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, José Samuel García Sánchez, clausuró los trabajos del curso “Manejo Higiénico de Alimentos, con sede en el municipio de Amealco de Bonfil, en donde se entregaron las Constancias de Capacitación.

Durante su mensaje el funcionario resaltó que se cumplieron los objetivos del evento académico al proporcionar las herramientas para fortalecer las prácticas que garanticen la sanidad en los alimentos y además se analizó la normatividad sanitaria correspondiente.

En la ceremonia se contó con la participación del presidente municipal de Amealco, Oscar Pérez Martínez, entre otras personalidades.