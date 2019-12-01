Clausura SESA Curso Manejo Higiénico de Alimentos en Amealco

Clausura SESA Curso Manejo Higiénico de Alimentos en Amealco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:33:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Amealco, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, José Samuel García Sánchez, clausuró los trabajos del curso “Manejo Higiénico de Alimentos, con sede en el municipio de Amealco de Bonfil, en donde se entregaron las Constancias de Capacitación.

Durante su mensaje el funcionario resaltó que se cumplieron los objetivos del evento académico al proporcionar las herramientas para fortalecer las prácticas que garanticen la sanidad en los alimentos y además se analizó la normatividad sanitaria correspondiente. 

En la ceremonia se contó con la participación del presidente municipal de Amealco, Oscar Pérez Martínez, entre otras personalidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a “El Perfumes”; habría intentado matar a tres niños en Zamora, Michoacán
Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU
García Harfuch informa sobre dron que sobrevoló el Edomex; esto es lo que dijo
Sobrevuela dron de EEUU Valle de Bravo y sus alrededores, territorio de los hermanos más buscados en Guerrero y Edomex
Más información de la categoria
Aprehenden a “El Perfumes”; habría intentado matar a tres niños en Zamora, Michoacán
Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU
Sobrevuela dron de EEUU Valle de Bravo y sus alrededores, territorio de los hermanos más buscados en Guerrero y Edomex
Mauricio “N”, Luis Alejandro “N” y Armando “N” detenidos por presunto robo en Celaya
Comentarios