Certifica SESA Entornos laborales Saludables en el municipio El Marqués

El Marqués, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de entrega de placas que acreditan la certificación de dos edificios del municipio de El Marqués como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco y Emisiones. Estos reconocimientos reflejan el compromiso institucional de impulsar acciones que contribuyen de manera directa a la protección, promoción y fortalecimiento de la salud y el bienestar de las y los trabajadores.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que esta estrategia refrenda la importancia de fortalecer las acciones preventivas y la adopción de estilos de vida saludables como herramientas fundamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de la población trabajadora. Asimismo, subrayó que estas acciones inciden de manera positiva en los determinantes sociales de la salud dentro del entorno laboral.

La coordinadora de Gabinete del municipio de El Marqués, Claudia Martínez Guevara, resaltó que las y los trabajadores de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Instituto Municipal de Protección Animal establecieron un plan de trabajo enfocado en el cuidado integral de su salud, lo que permitió alcanzar esta certificación.

En tanto, el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, informó que durante el proceso de certificación el personal de la jurisdicción llevó a cabo diversas acciones dirigidas a las y los trabajadores de ambos edificios, entre las que se incluyeron mediciones antropométricas, detección de enfermedades, aplicación de vacunas y capacitaciones. Estas actividades tuvieron énfasis en temas como alimentación correcta, consumo de agua simple, etiquetado nutrimental, actividad física, lactancia materna y prevención de factores de riesgo, como el consumo de tabaco y alcohol.

En el marco del evento, se entregaron reconocimientos al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del municipio de El Marqués, por el trabajo coordinado y el compromiso demostrado en la creación de espacios laborales seguros y saludables, que favorecen la calidad de vida de las y los trabajadores.

Al evento asistieron el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la presidenta del Sistema Municipal DIF de El Marqués, Alma Adriana Guzmán Ruíz; del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Gabriela Jiménez Botello; el director de la Coordinación de Protección Civil de El Marqués, Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea; del Instituto Municipal de Protección Animal El Marqués, Haide Aidaly Arreola Botello.