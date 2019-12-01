Certifica SESA a Comunidad y Espacio de Recreación Saludable en Tilaco, Landa de Matamoros

Landa de Matamoros, Querétaro, 12 de enero del 2026.- El supervisor médico de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Rogelio Xocoyotzin Castillo Cruz, entregó las placas que acreditan la Certificación de la localidad de Tilaco como Promotora y como Espacio de Recreación Favorable a la Salud a la Cancha Techada de Tilaco del municipio de Landa de Matamoros.

Durante el proceso para la certificación se llevaron a cabo diez talleres con temas de salud pública, así como accionescomunitarias de prevención, además de caminatas deportivas con promoción de la actividad física y ferias de orientación para acciones a favor de la salud, lo anterior para fortalecer los estilos de vida saludables.

Participó en la ceremonia el coordinador de Salud del municipio de Landa de Matamoros, Jesús Antonio Trejo.