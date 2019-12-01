Certifica SESA a Comunidad y Espacio de Recreación Saludable en Pinal de Amoles, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:31:26

Querétaro, Querétaro, 19 de diciembre del 2025.- El director de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Antonio Hernández García, entregó las placas que acreditan la Certificación de la localidad del Sauz de Guadalupe como Promotora y como Espacio de Recreación Favorable a la Salud a la Cancha de usos múltiples de Sauz de Guadalupe del municipio de Pinal de Amoles.

Durante la ceremonia se destacó el trabajo del Comité Local de Salud, de Agentes y Procuradores de la Salud y del personal de salud que atiende la comunidad cuyas acciones han contribuido a promover estilos de vida saludables y entornos favorables para la población.

Las actividades están coordinadas por Jesús Eduardo Colín González y Nancy García Trejo.