Certifica Secretaría de Salud Entornos laborales saludables en el municipio de Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 21 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia de entrega de placas que acreditan la certificación de dos edificios del municipio de Huimilpan como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco, reconocimientos que dan cuenta del compromiso institucional orientado a la protección, promoción y fortalecimiento de la salud de las y los trabajadores.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que los entornos laborales saludables fomentan hábitos y condiciones que impulsan conductas favorables para la salud, lo que apoya la adopción de prácticas que mejoran la calidad de vida de las personas trabajadoras y contribuyen a la reducción de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y obesidad.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, resaltó que esta certificación representa el resultado de la transformación de los espacios laborales en entornos que promueven la salud física, fortalecen el bienestar emocional y fomentan una cultura de prevención.

A su vez, el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, informó que los edificios certificados corresponden a la Secretaría de Administración y la Jefatura de Comercio del municipio de Huimilpan. Como parte del proceso, se realizaron valoraciones nutricionales al personal, se brindó orientación alimentaria para promover una alimentación saludable y se desarrollaron sesiones de actividad física.

En el evento se entregaron reconocimientos por la labor realizada al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del municipio. Se contó con la presencia del subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; del Consejo Estatal Contra las Adicciones,José Juan Piña Tasabia; la presidenta del DIF Municipal, Ana Karen De Servín Servín; la regidora de Salud de Huimilpan, Alma Lidia Urías Hernández, entre otras autoridades.