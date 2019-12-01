Centros de salud y hospitales del estado brindan atención de manera regular: SSM

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- Ante los hechos registrados el día de ayer en la entidad, derivados del despliegue operativo de las fuerzas federales en Jalisco, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa a la ciudadanía que la red de servicios médicos en todo el estado opera con normalidad.

Tanto los hospitales regionales como los centros de salud de las ocho jurisdicciones sanitarias mantienen sus actividades de manera regular, garantizando la atención en las áreas de urgencias, hospitalización y consulta.

Respecto a la jornada de vacunación contra el sarampión, la SSM invita a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibir la dosis correspondiente. La ubicación de las 364 unidades médicas distribuidas en el estado se encuentra disponible para su consulta en el sitio oficial: michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/

La SSM recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Salud para evitar la propagación de rumores o información no verificada.