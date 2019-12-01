Celebra SESA 50 aniversario del Hospital General de Cadereyta

Querétaro, Querétaro, 20 de agosto del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA), María Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia por el 50 aniversario del Hospital General de Cadereyta, ocasión en la que destacó que se conmemora medio siglo de historia, entrega y compromiso con la salud de la población.

Destacó que, desde su fundación, el hospital ha sido un pilar en la atención médica de miles de personas. Cada consulta, cirugía, palabra de aliento y acto de cuidado han marcado la diferencia en la vida de muchas familias del municipio y de comunidades vecinas.

Asimismo, subrayó que este aniversario representa más que una fecha: es un homenaje a médicas, médicos, enfermeras, personal administrativo, de apoyo y directivo, quienes día a día han demostrado que la vocación de servicio se lleva en el corazón, haciendo posible que el Hospital General de Cadereyta se consolide como un referente regional en atención oportuna, humana y de calidad.

Como parte de las actividades académicas de la conmemoración, se llevó a cabo el Congreso “Primeros Pasos, Grandes Resultados”, con el tema central “Abordaje integral en el manejo inicial del paciente quemado”. La organización estuvo a cargo de la directora del hospital, Citlalli Berenice Rodríguez Cervantes, así como de los coordinadores de enseñanza Jorge Eduardo Naranjo Cervantes, Norma Guadalupe Aguayo Herrera y Edith Morales Reséndiz.

Durante el encuentro se abordaron temas relevantes en el manejo del paciente con quemaduras, tales como accesos vasculares, requerimientos nutricionales, principios básicos del ABC de las quemaduras, manejo pediátrico y de adultos, atención psicológica, cuidados de enfermería y procedimientos quirúrgicos, entre otros.