Capacita SESA Querétaro en Tamiz Metabólico

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- Las y los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, realizaron capacitación para 94 profesionales de enfermería de los Centros de Salud de los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro con el objetivo de fortalecer la calidad la atención a la población queretana con los temas Tamiz Metabólico y Procedimiento para la Recepción de Pacientes en Área de Somatometría.

Durante la capacitación se estudió que el tamizaje metabólico es gratuito y debe realizarse entre el tercero y quinto día de vida y consiste en una toma de muestra de sangre del talón, la cual se analiza para detectar enfermedades como el hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de glucosa, entre otras. Coordinaron los trabajos Nadia Mercado Pérez y Diana Martínez Arcos y participaron como ponentes Irma Palacios y Mario A. Espinosa.