Capacita SESA en Tamiz Metabólico en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 14:12:27
Querétaro, Querétaro, 27 de agosto del 2025.- Las y los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, realizaron capacitación para 94 profesionales de enfermería de los Centros de Salud de los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.

Con el objetivo de fortalecer la calidad la atención a la población queretana con los temas Tamiz Metabólico y Procedimiento para la Recepción de Pacientes en Área de Somatometría.

Durante la capacitación se estudió que el tamizaje metabólico es gratuito y debe realizarse entre el tercero y quinto día de vida y consiste en una toma de muestra de sangre del talón, la cual se analiza para detectar enfermedades como el hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria,  hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de glucosa, entre otras.

Coordinaron los trabajos Nadia Mercado Pérez y Diana Martínez Arcos y participaron como ponentes Irma Palacios y Mario A. Espinosa.

