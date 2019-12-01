Capacita SESA en intervenciones comunitarias para la salud materna

Querétaro, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- Las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, realizaron capacitación en intervenciones comunitarias para la salud materna para fortalecer la calidad de la atención, en las instalaciones del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en la que participaron 27 personas de las áreas médica, de enfermería y de trabajo social de los Centros de Salud de los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.

Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecer las habilidades y destrezas del personal de salud en los servicios dirigidos a embarazadas y sus redes de apoyo, se analizaron los temas como el club de embarazo, madrinas y padrinos obstétricos, posada AME (Atención a la mujer embarazada), monitoras obstétricas, redes de apoyo social, traslados AME, partería tradicional, entre otros.

Coordinaron los trabajos Nadia Mercado Pérez y Diana Martínez Arcos.