Capacita SESA en intervenciones comunitarias para la salud materna

Capacita SESA en intervenciones comunitarias para la salud materna
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:43:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- Las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, realizaron capacitación en intervenciones comunitarias para la salud materna para fortalecer la calidad de la atención, en las instalaciones del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en la que participaron 27 personas de las áreas médica, de enfermería y de trabajo social de los Centros de Salud de los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.

Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecer las habilidades y destrezas del personal de salud en los servicios dirigidos a embarazadas y sus redes de apoyo, se analizaron los temas como el club de embarazo, madrinas y padrinos obstétricos, posada AME (Atención a la mujer embarazada), monitoras obstétricas, redes de apoyo social, traslados AME, partería tradicional, entre otros.

Coordinaron los trabajos Nadia Mercado Pérez y Diana Martínez Arcos.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
FGE de Querétaro ejecuta cateo en plaza comercial La Campana 
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Ultiman a director del penal de La Toma en Córdoba, Veracruz
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Comentarios