Capacita SESA a personal médico en Atención Pregestacional y Riesgo Reproductivo en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:11:26
Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- El personal del Programa de Salud Materna y Perinatal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro impartió la capacitación "Actualización de la Atención Pregestacional y Riesgo Reproductivo" en el Albergue Dos Corazones del DIF Estatal.

La actividad reunió a 30 médicos con el propósito de fortalecer la calidad de los procesos de atención que se ofrecen a las embarazadas.

Durante las sesiones se resaltó la importancia de la evaluación médica previa al embarazo, así como de la orientación personalizada a las mujeres en edad reproductiva. Estas acciones permiten identificar y corregir factores de riesgo que pueden afectar la salud de la madre, del feto o del recién nacido, contribuyendo a embarazos más seguros.

Como parte de las actividades, las y los participantes realizaron un recorrido por las instalaciones del albergue donde pudieron conocer de forma directa el papel esencial que esta posada desempeña en el cuidado de las embarazadas.

