Capacita SESA a la Asociación Ganadera de Jalpan de Serra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 16:56:22

Jalpan de Serra, Querétaro, 12 de septiembre del 2025.- Durante la Asamblea General de la Asociación de Ganaderos de Jalpan de Serra, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Julio Omar Pozas Melgar y la responsable Jurisdiccional de Zoonosis, Ana María García Montoya, impartieron conferencia dirigida a las y los integrantes de la Asociación, con el tema central de la prevención de la rabia.

En la sesión se destacó que la rabia es una enfermedad viral zoonótica que, en el 99% de los casos, se transmite al ser humano a través del contacto con un animal infectado.

El virus puede afectar a diferentes especies de mamíferos, entre ellos bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, así como perros, gatos y fauna silvestre.

Al término de la conferencia, se atendieron las preguntas del público, fortaleciendo el compromiso conjunto para proteger la salud humana y animal.