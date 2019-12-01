Capacita CECA a directores de establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:47:03

Querétaro, Querétaro, 22 de agosto del 2025.- El Comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA), Adolfo Ríos Méndez, encabezó la capacitación “Acompañamiento Humano desde la Inteligencia Artificial”, dirigida a 100 directores y servidores de centros de rehabilitación del estado.

Durante su intervención, Ríos Méndez destacó que el propósito de esta iniciativa es acercar herramientas tecnológicas innovadoras que fortalezcan el trabajo terapéutico, impulsando procesos de atención y rehabilitación más eficaces para las personas con problemas de adicciones.

Subrayó que la Inteligencia Artificial no sustituye el acompañamiento humano, sino que lo complementa, al permitir anticipar riesgos, mejorar la organización de los tratamientos y reforzar la labor de los equipos que de forma diaria brindan apoyo a quienes lo requieren.

Asimismo, el funcionario estatal resaltó que esta capacitación busca fomentar la detección temprana de riesgos, fortalecer el seguimiento terapéutico y promover la innovación tecnológica como una aliada estratégica en la atención integral y la prevención de las adicciones.

La jornada se llevó a cabo en coordinación con Centros de Integración Juvenil y el Patronato del Club de Leones de Querétaro, con la participación del psicólogo Héctor Martín Hernández Castañón, quien estuvo a cargo de la ponencia.