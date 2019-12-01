Brote de sarampión ha dejado 23 muertes en México

Brote de sarampión ha dejado 23 muertes en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:14:38
Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SSA) informó que el brote de sarampión iniciado en el mes de febrero en México suma 23 defunciones y 5 mil 231 casos en el país, de los cuales sólo 64 permanecen activos en seis estados: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

La dependencia destacó que la curva de contagios muestra un descenso significativo gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda intencional de casos, seguimiento de contactos y cercos vacunales.

Como parte de la respuesta integral, se realizaron jornadas de vacunación en todo el territorio nacional y se desplegaron brigadas de inmunización, ampliando la cobertura hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas y comunidades rurales. Hasta ahora se han aplicado 9.76 millones de dosis de la vacuna triple viral y SR.

La SSA indicó que también se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se efectúan visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.

 

