Brinda ISSSTE atención especializada a trillizos prematuros en el Hospital Regional de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- Un equipo multidisciplinario del Hospital Regional (HR) de Morelia, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, brindó atención especializada a una paciente de 33 años y a sus trillizos, quienes nacieron por cesárea a las 33 semanas de gestación.

Se trata del quinto nacimiento múltiple registrado en la historia del nosocomio y el primero de 2026. La atención estuvo a cargo de especialistas en neonatología, medicina crítica pediátrica, cardiología pediátrica y ginecología.

La directora del HR de Morelia, Miriam Nicté Camacho Carrasco, destacó que el hospital cuenta con personal capacitado y equipamiento para atender nacimientos de alta complejidad, como el de estos bebés: una niña y dos niños.

“A las 13:01 horas nació primero la bebita con un kilo y medio de peso, a las 13:02 el primer varón con un peso de un kilo 590 gramos y un minuto después el segundo niño con un kilo 554 gramos. Los embarazos y partos múltiples no son frecuentes y este del 27 de julio fue el primero de 2026, tenemos el antecedente que en 2024 tuvimos dos partos múltiples y en 2022 tuvimos otros dos partos múltiples, en total son cinco”, precisó.

Debido a su nacimiento prematuro, los tres bebés permanecieron hospitalizados para recibir los cuidados especializados necesarios antes de su egreso. La madre recibió el alta médica el 17 de agosto.

“La alimentación en todos los casos fue de leche, además de fórmula del prematuro, que es para lograr de forma más rápida a que llegaran a un peso adecuado, pero sobre todo a la madurez pulmonar, gástrica, y demás necesaria para que en un momento dado pudieran estar fuera del hospital”, indicó.

Camacho Carrasco resaltó la experiencia y coordinación del personal médico que participó en la atención, así como la preparación del hospital para recibir a pacientes con embarazos que pueden presentar complicaciones.

“La verdad es que el equipo de ginecología es un equipo completamente bien conformado e integrado, tienen muchos años trabajando juntos, y en este caso de los trillizos era una situación anunciada en donde se requirió más apoyo. También es importante mencionar que nosotros, por ser hospital regional, recibimos pacientes que potencialmente se pueden complicar como en este caso, que son embarazos múltiples y para esto estamos preparados”, destacó.

En la atención participaron el neonatólogo Cristian López Cruz; la especialista en medicina crítica pediátrica Dennisse Soto Landeros; la cardióloga pediatra Paulina Delgado Murillo, y los ginecólogos Miriam Cecilia Casas Villafan y Estanislao Martínez Coronel.

El ISSSTE refrenda su compromiso con el bienestar de las derechohabientes y sus familias, mediante servicios médicos oportunos, dignos y de calidad durante el embarazo, el parto y la atención neonatal, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.