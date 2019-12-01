Beneficia Clínica Hospital “Sahuayo” del ISSSTE en Michoacán a derechohabiencia con reapertura de quirófano

Sahuayo, Michoacán, a 20 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca que, desde la reapertura en agosto del quirófano de la Clínica Hospital (CH) “Sahuayo”, en Michoacán, esta unidad ha incrementado el número de cirugías en beneficio de la derechohabiencia.

En esta sala recuperada como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, se han realizado alrededor de 58 procedimientos quirúrgicos a pacientes que ya no requieren ser trasladados a otras unidades médicas para su atención.

De acuerdo con el director de la CH “Sahuayo”, Fernando Flores Rosas, la sala de operaciones ha permitido llevar a cabo procedimientos de urgencias, entre otros, por lo que beneficiará a las y los 30 mil derechohabientes de la entidad, y de algunos municipios de Jalisco.

“Hemos hecho cirugías de apendicectomía, colecistectomías, cirugías de hernias, inguinales, umbilicales, cirugías de pared, cesarectomías, laparotomías de quistes de ovario, colocaciones de catéter Mahurkar para pacientes con hemodiálisis, prótesis de rodillas, tenemos prótesis de cadera; fracturas de tibia, de muñeca, entre otras. También hicimos una infiltración del servicio de oftalmología”, detalló.

Asimismo, comentó que el quirófano cuenta con un arco en C, que facilita la realización de cirugías de ortopedia y traumatología, y subrayó que en los últimos días personal realizó un procedimiento de reducción abierta y fijación interna con placa medial de rodilla derecha, para sanar una fractura de un paciente de 29 años.

Otro de los casos recientes que destaca es el procedimiento de artroplastia total de rodilla derecha, cirugía para reemplazar toda la articulación, en beneficio de un derechohabiente de 73 años, quien expresó su agradecimiento al equipo médico que lo atendió.

“Agradezco a todas las enfermeras y médicos que durante mi estancia hospitalaria estuvieron siempre pendientes de mi condición con dedicación y amabilidad. (...) Un profundo gracias a todo el personal que labora en esta noble institución”, compartió.

Finalmente, Flores Rosas reconoció que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la CH “Sahuayo” ha fortalecido la atención a la derechohabiencia.

“Nos acaban de llegar tres ambulancias, nuevecitas y la apertura del quirófano, definitivamente estamos mucho mejor, por mucho, Sahuayo se ha visto favorecido (...), y se nos otorgó una máquina de anestesia, ya tenemos dos máquinas de anestesia a través también del equipamiento del quirófano”, apuntó.