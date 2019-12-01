Bedolla y Zoé Robledo visitan predio para construcción de UMF en Nuevo Parangaricutiro

Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, visitaron el predio donde se construirá la Unidad de Medicina Familiar plus del IMSS en San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Este proyecto que se incluyó entre las 41 acciones del IMSS del Plan Michoacán, contempla una inversión total de 73.98 millones de pesos de los cuales, 45.11 millones serán para la infraestructura hospitalaria y 28.87 millones de pesos para el equipamiento.

El predio, de 2 mil 600 metros cuadrados, fue donado por la misma comunidad y la estimación es iniciar los trabajos de obra en marzo del siguiente año, afirmó el director general del IMSS.

El gobernador agregó que la comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro es ejemplo en materia de medio ambiente y formalización laboral al tener mil trabajadores asegurados y con ello más familias beneficiadas con los servicios del IMSS.



Esta unidad de medicina familiar contará con áreas para la atención y consulta médica, dental, imagenología o rayos X, laboratorio de análisis clínicos, módulo de salud mental, sala de espera, cubículo de curaciones, farmacia y espacios administrativos.