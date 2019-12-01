Atienden brigadas del ISSSTE a población de estados afectados por lluvias, sean o no derechohabientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 10:09:55

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general

Martí Batres Guadarrama, continúa atendiendo a la población afectada por las lluvias

en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, a través del

despliegue de 200 brigadas de apoyo en distintas localidades.

Con un enfoque solidario y humanitario, las brigadas aplican a derechohabientes y no

derechohabientes vacunas contra el tétanos, hepatitis B y las del esquema para

infancias y mujeres embarazadas. En el marco de la Campaña de Vacunación Invernal

2025-2026, también biológicos contra la Influenza y COVID-19.

A través de la instalación de módulos, el personal ofrece consultas médicas y

valoraciones preventivas, suministra medicamentos, realiza curaciones de heridas y da

seguimiento a enfermedades crónicas. Además, brinda orientación en torno a

medidas de prevención y protección a la salud, hace referencias a hospitales de

segundo y tercer nivel de atención, y entrega víveres donados.

En este sentido, los brigadistas han auxiliado a pobladores de los municipios Tuxpan,

Poza Rica de Hidalgo, Álamo y Huayacocotla, así como en la localidad de Tenango,

pertenecientes a Veracruz.

En Puebla las brigadas han arribado al municipio de Huauchinango, concentrándose

en las localidades de Venta Grande, San Miguel Acuautla, Totolapa y Cuacuila.

Mientras que en Querétaro se ha brindado atención a los habitantes de las

comunidades de Río Escanela, Epazotes Grandes, Quirambal, Cuesta Blanca,

Epazotitos, La Barranca, Rancho Viejo y Temazcales, pertenecientes al municipio de

Pinal de Amoles.

En San Luis Potosí los módulos han sido instalados en los municipios de Tamazunchale,

San Martín Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Matlapa, Axtla de

Terrazas, Tanquián de Escobedo y Ébano.

En cuanto a Hidalgo, se ha distribuido personal en los municipios de Huautla,

Metztitlán, Tianguistengo, Tenango de Doria, Nicolás Flores, Huejutla, Calnali y San

Nicolás Hidalgo.

Estas acciones se llevan a cabo con apoyo del personal de la Dirección y Subdirección

Médica; la Dirección de Oficinas de Representación, la Dirección Estratégica de

Información, Supervisión y Evaluación; así como del Fondo de Vivienda de los

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), SuperISSSTE, representaciones estatales y

hospitales regionales y generales del organismo.

El ISSSTE, a cargo de Martí Batres, refrenda su compromiso con la salud y el bienestar

de la población ante esta emergencia, por lo que mantiene estrecha coordinación con

el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.