Atienden a joven reportado en redes sociales a las afueras del Hospital General de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de agosto 2025.- Tras la denuncia a través de redes sociales de un joven con problemas de motricidad que según el reporte, tenía dos días a las afueras del Hospital General de Querétaro, la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón confirmó que ya se le brindó atención médica.

Explicó que la denuncia a través de redes sociales esta sacada de contexto, pues ya se había intentado brindar atención a esta persona en 26 ocasiones, ya que se han tenidos reportes de su condición desde el mes de febrero de este año.

“El fin de semana fue la tercera ocasión en que ingresó (al hospital), el se levantaba y se iba, también es importante que la sociedad sepa que en 26 ocasiones alguna unidad de emergencias lo contactó, ósea fue reportado desde febrero de este año hasta la fecha, se le acercaba a la ambulancia, el personal paramédico y él se negaba a la atención, en tres ocasiones llegó al hospital, la penúltima el sábado donde sucedió lo mismo, se portaba un poquito agresivo y él se levantaba y se iba, pero el lunes ya fue llevado por un familiar y está siendo atendido”, dijo.

Mencionó que es difícil determinar qué problema de salud tiene debido a la severa desnutrición que presenta, y debido a que el mismo a salido en repetidas ocasiones del Hospital General, no se han podido hacer los estudios médicos necesarios.

“Está en ese proceso de determinar cuáles es la enfermedad que pudiera tener desde una cuestión física que es evidente eh por su avanzada desnutrición, yo no podría todavía afirmar que hay una discapacidad, estamos apenas en ese proceso de determinar, pues ya se identificó una familia este un familiar que fue quien la quien lo llevó”.