Atiende ISSSTE en Querétaro 370 casos de cáncer de próstata 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- En lo que va del año, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado (ISSSTE) en Querétaro, José Ramón Rivera Ruiz, dio a conocer que se han realizado más de dos mil 800 pruebas de antígeno prostático, lo que ha permitido detectar 370 casos de cáncer de próstata.

“Hemos detectado más de 370 casos en lo que va del año aquí en Querétaro; y hemos realizado más de dos mil 800 pruebas de antígeno prostático en lo que va del año, también; definitivamente representa lo que es esperado con base al número de detecciones posibles con enfermedad, dependiendo del grupo etario”, dijo.

Afirmó que la aplicación de pruebas, contribuye a la detección temprana del cáncer de próstata, lo que ayuda a comenzar con tratamientos, y así afrontar de manera oportuna esta enfermedad, que hasta la fecha sigue siendo un tabú en la población masculina.

De igual manera, destacó que la detección temprana ha permitido mantener el índice de mortandad entre el uno y el tres por ciento en la entidad.

Aseguró que todos los casos detectados en el ISSSTE están siendo atendido de forma puntual, de los cuales la mayoría de los pacientes se encuentran en un rango superior a los 65 años de edad.