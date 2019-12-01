Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:55:03

Manzanillo, Colima, 27 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Marina informó este jueves 27 de noviembre de 2025 que fue detenido en Colima Alejandro “N”, alias El Placas, señalado como jefe de sicarios y responsable de actividades de tráfico de drogas.

El detenido pertenece a Los Mayos, una facción afín al Cártel de Sinaloa, y era considerado objetivo prioritario de las autoridades. Durante el operativo también fue capturado su hermano Osvaldo “N”, por posesión de marihuana y drogas sintéticas.

En los patrullajes terrestres efectuados en diversas colonias de Manzanillo, elementos navales ubicaron a los presuntos integrantes del grupo criminal. En el aseguramiento fueron decomisados: