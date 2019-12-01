Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense

Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:55:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Manzanillo, Colima,  27 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Marina informó este jueves 27 de noviembre de 2025 que fue detenido en Colima Alejandro “N”, alias El Placas, señalado como jefe de sicarios y responsable de actividades de tráfico de drogas.

El detenido pertenece a Los Mayos, una facción afín al Cártel de Sinaloa, y era considerado objetivo prioritario de las autoridades. Durante el operativo también fue capturado su hermano Osvaldo “N”, por posesión de marihuana y drogas sintéticas.

En los patrullajes terrestres efectuados en diversas colonias de Manzanillo, elementos navales ubicaron a los presuntos integrantes del grupo criminal. En el aseguramiento fueron decomisados:

  • 1.2 kilogramos de metanfetamina

  • 565 gramos de marihuana

  • 23 cartuchos útiles

  • Una motocicleta y un vehículo

  • Dos teléfonos celulares

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Michoacán: Se lleva a cabo jornada "Juventudes rompiendo el silencio", buscan romper el silencio y prevenir la violencia contra la mujer
Más información de la categoria
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
"No es de hombres expresarse así de una mujer", responde Grecia Quiroz a Noroña
Comentarios