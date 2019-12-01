¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 13:29:52

Ciudad de México, 27 de noviembre del 2025.- La mañana de este jueves fueron retirados varios sombreros colocados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se presentaron las obras e inversiones rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mismos que habían sido llevados por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, como símbolo de indentificación.

El sombrero se ha convertido en un símbolo en las últimas semanas tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero.

La prenda ha sido utilizada en protestas y movilizaciones para exigir justicia por el caso.

En la secuencia de lo ocurrido, durante la conferencia matutina de la mandataria mexicana, junto a las figuras de las mascotas mexicanas del Mundial colocadas en el suelo, se colocó un sombrero junto a cada una de ellas.

Los sombreros permanecieron en el escenario hasta que concluyó la participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Posteriormente, miembros del staff los retiraron.

Minutos después, la presidenta observó hacia su equipo y comentó que “había sombreros aquí”, a lo que le respondieron que serían repartidos.

“Ah, ¿son para qué? Para regalar, ahorita”, dijo la mandataria antes de continuar con la sesión de preguntas.

El sombrero llevaba en la parte frontal la silueta del Cerro de la Silla, ícono de Nuevo León, cuya imagen también formó parte de la presentación del gobernador Samuel García.