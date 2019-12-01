Atiende ISSSTE a 32 personas por explosión e incendio en Iztapalapa; una falleció: Martí Batres

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo a su cargo ha brindado atención médica a 32 personas lesionadas por la explosión e incendio de una pipa de gas en la zona de Lomas de Zaragoza, Iztapalapa, de las cuales lamentablemente una falleció.

“Lamentamos informar del fallecimiento de una persona lesionada en el accidente ocurrido ayer en Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció esta mañana tras presentar complicaciones críticas. Enviamos nuestras condolencias a su familia, con quien el Instituto está en contacto, y reiteramos nuestro compromiso de brindar atención integral y especializada a quienes lo requieren”, expresó en redes sociales.

En conferencia matutina: “Las Mañaneras del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del ISSSTE subrayó que en todo momento se han brindado servicios médicos a las personas con el fin de salvaguardar su vida, independientemente de si son o no derechohabientes.

“La mayoría de las personas que recibimos en los hospitales del ISSSTE no eran derechohabientes del ISSSTE, pero inmediatamente se brindó la atención correspondiente. Son 32 personas las que recibimos en los hospitales del ISSSTE, de acuerdo al último corte”, indicó.

Martí Batres detalló que durante la madrugada de este jueves arribó al Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” un paciente, procedente del Hospital General Balbuena del sector salud, reportado como muy grave.

Desde ayer, el Hospital General “José María Morelos y Pavón” de este organismo atendió a 17 personas (11 hombres, entre ellos uno menor de edad, y 6 mujeres, entre ellas una menor de edad). Al momento, 12 fueron dadas de alta por mejoría, y cinco fueron trasladadas al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, entre las cuales se encuentra la persona fallecida, tres hospitalizadas y una dada de alta.

En total, el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” han recibido a 14 personas; al último corte, ocho pacientes egresaron por mejoría y cinco permanecen hospitalizados (tres reportados muy graves y dos graves).

“Estas personas tienen quemaduras que abarcan más del 50 por ciento de la superficie corporal y en algunos casos hasta 90 por ciento de la superficie corporal. Tuvimos un caso en el que, del traslado del lugar de los hechos al Hospital ‘Ignacio Zaragoza’, una persona tuvo un paro cardiorrespiratorio y en el camino fue reanimada por los médicos y con el uso de la tecnología correspondiente”, precisó.

En el Hospital General “Tláhuac” se brindó atención médica a dos pacientes; actualmente un hombre permanece hospitalizado con estado de salud grave, mientras que una mujer fue egresada a domicilio por mejoría.

Finalmente, en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Ermita Zaragoza” se atendieron tres personas con afectaciones menores y fueron dadas de alta el día de ayer.

El director general del ISSSTE refrendó que se continuará brindando atención integral a todas las personas que resultaron afectadas.

“En el caso de quienes estuvieron en el ISSSTE, todas las personas que fueron atendidas en nuestros hospitales tuvieron a sus familiares ahí. Y a los familiares se les apoyó también con alimentos en la noche y con alimentos hoy por la mañana. Es decir, se ha estado dando toda la atención por profesionalismo, por responsabilidad pública y por humanismo”, concluyó.