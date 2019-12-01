Atiende IMSS Michoacán primer nacimiento de 2026 en el estado

Fecha: 1 de Enero de 2026
Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2026.- Con la llegada del año nuevo, médicos del Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelia-Charo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, recibieron a la primer bebé nacida el 1 de enero de 2026 en la entidad, a las 03:53 horas.

La recién nacida, quien alcanzó un peso de 2.400 kilogramos y talla de 48 centímetros, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Con la finalidad de salvaguardar el bienestar materno-infantil, el IMSS recuerda a todas las mujeres que cursan por un embarazo la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé.

Los especialistas del Instituto reiteran a este grupo de la población que, ante cualquier signo de alerta, como: hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, es importante acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en Michoacán cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las emergencias obstétricas. 

