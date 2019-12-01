Asiste Secretaria de Salud del estado de Querétaro a la reunión del CONASABI

Asiste Secretaria de Salud del estado de Querétaro a la reunión del CONASABI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 14:15:09
Querétaro, Querétaro, 8 de agosto del 2025.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, acudió a la segunda sesión del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (CONASABI), órgano colegiado presidido por el secretario federal de Salud, David Kershenobich. La reunión se llevó a cabo en la Ciudad Tlaxcala, Tlax., en donde se dieron cita secretarios estatales de salud y titulares de instituciones federales del sector.

En este evento, se analizó que el Sistema Nacional de Salud no sólo debe enfocarse en la atención médica, sino priorizar también el mantenimiento de la salud y el bienestar integral, ya que México enfrenta una importante carga de enfermedad que impacta en años de vida perdidos y años vividos con discapacidad, indicadores esenciales para diseñar políticas públicas eficaces y orientadas a resultados.

Los Secretarios estatales de salud juegan un papel fundamental en este proceso, al coordinar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, gobernanza y evaluación del desempeño en sus respectivas entidades.

Asimismo, se acordó que las metas para el periodo 2025-2030 incluyen elevar la cobertura de vacunación al 95 por ciento, estabilizar y reducir la incidencia de diabetes, disminuir la mortalidad materna e infantil, y ampliar el intercambio de servicios entre unidades médicas.

