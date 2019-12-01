Arranca Gobierno de Quiroga campaña de vacunación contra el sarampión en preescolar en coordinación con autoridades de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:19:50
Quiroga, a 25 de febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger la salud de la niñez, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, dio inicio a la campaña de vacunación contra el sarampión en el Jardín de Niños “Niños Héroes de Chapultepec”, en coordinación con el CESSA Quiroga.

Durante el arranque de la jornada, la alcaldesa destacó que vacunar a las niñas y niños es una acción fundamental para prevenir enfermedades y garantizar un desarrollo saludable. 

Subrayó que la salud pública es una prioridad para su administración y que el trabajo coordinado con las instituciones médicas permite acercar servicios esenciales a las familias.

El CESSA Quiroga, unidad médica perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán, brinda atención primaria y servicios especializados, lo que lo convierte en un aliado estratégico para fortalecer las campañas preventivas en el municipio.

Alma Mireya González Sánchez hizo un llamado a madres y padres de familia para acudir a los centros de vacunación y cumplir con los esquemas correspondientes, reiterando que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger a la niñez.

Finalmente, la presidenta municipal reafirmó el compromiso del Gobierno de Quiroga de seguir impulsando acciones coordinadas que prioricen la salud, el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones.

