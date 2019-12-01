Arranca en Uruapan la Semana Nacional de Salud Pública 

Uruapan, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Con el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, este lunes se puso en marcha la Semana Nacional de Salud Pública en esta ciudad, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y representantes comunitarios.

El acto inaugural se realizó en la unidad profesional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde el director de la institución, maestro Víctor Hugo Huerta Anguiano, dio las palabras de bienvenida y destacó la importancia de sumar esfuerzos para garantizar el bienestar de la población a través de la prevención y el autocuidado.

En su intervención, el doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan, expuso los ejes estratégicos de la jornada, subrayando la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, las campañas de vacunación, el combate al dengue y la promoción de estilos de vida saludables. Puntualizó que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para cuidar la salud de la población y que los servicios estarán disponibles de manera gratuita en los centros de salud.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma activa, acercándose a las brigadas y sumándose a las actividades que promueven el autocuidado y la detección oportuna de enfermedades. Recalcó que solo con el compromiso de la comunidad, con la participación activa de los jóvenes, se podrán alcanzar mejores resultados en materia de salud pública.

La Semana Nacional de Salud Pública busca reforzar el trabajo conjunto entre instituciones, municipios y comunidades, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo a la atención y consolidar una cultura preventiva en todo el país.

Los puestos de salud estuvieron conformados por las brigadas de vacunación, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), salud bucal, vectores Uruapan, planificación familiar y salud mental.

El presídium, se conformó con el coordinador regional del IMSS Bienestar, doctor Gamaliel Guzmán Villanueva; el doctor Arturo José Salvador Campos, del Servicio Nacional de Salud Pública; la regidora de salud y el capitán primero de la Guardia Nacional, Edgar Díaz Frías, entre otros funcionarios y representantes.