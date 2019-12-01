Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 10:53:28

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- Encontrar arañas dentro del hogar puede causar preocupación, aunque la mayoría de las especies son inofensivas y ayudan a controlar plagas como moscas, cucarachas y mosquitos.

En México, las de mayor importancia médica son la araña violinista (Loxosceles) y la viuda negra (Latrodectus), por lo que es importante conocer sus características y saber cómo actuar ante una mordedura.

¿Cómo identificar a las arañas peligrosas?

De acuerdo con la UNAM, la araña violinista suele esconderse en lugares oscuros y secos, como muebles, armarios, ropa y zapatos. Se caracteriza por una marca en forma de violín, color pardo rojizo, patas delgadas y un tamaño de entre 1 y 3 centímetros.

Por su parte, la viuda negra tiene el cuerpo negro brillante y, generalmente, una marca rojiza o anaranjada en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen.

¿Cuáles son los síntomas de una mordedura?

La mordedura de una violinista puede provocar:

Ardor

Enrojecimiento

Hinchazón

Dolor

En casos graves también puede ocasionar:

Fiebre

Náuseas

Daño en los tejidos.

La viuda negra puede causar:

Dolor que se extiende hacia el abdomen, espalda o pecho,

Espasmos musculares

Sudoración

Náuseas.

¿Qué hacer ante una mordedura?

Se recomienda lavar la zona con agua y jabón, colocar una compresa fría y mantener la extremidad en reposo. No se debe cortar la piel, succionar el veneno ni aplicar remedios caseros.

Ante la sospecha de una mordedura, es importante acudir a un servicio médico, especialmente si aparecen síntomas intensos o dificultad para respirar.

¿Cómo evitar arañas en casa?

El CENAPRECE recomienda mantener limpios los espacios, evitar acumular objetos, sellar grietas y revisar ropa, zapatos y cobijas antes de utilizarlos.

Si encuentras una araña y puedes retirarla sin riesgo, puedes utilizar un vaso y una hoja de papel para trasladarla al exterior.