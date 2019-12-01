Aprueba Junta Directiva del ISSSTE Convenio de Colaboración para Intercambio de Medicamentos e Insumos

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la Quinta Sesión Extraordinaria 2025 de la Junta Directiva del organismo.

En esta sesión se aprobó el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Medicamentos, Insumos para la Salud y Material de Curación, a celebrarse entre el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los Servicios de Salud del IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), con la participación de la Secretaría de Salud.

El director jurídico del ISSSTE, Felipe de Jesús Zermeño Núñez, detalló que el documento establece un mecanismo de colaboración y coordinación entre instituciones, a través del cual se concreten intercambios ágiles de medicamentos e insumos, que garantice a los derechohabientes el acceso a fármacos en caso de requerirse.

“El área portante va a tener un plazo de 24 horas para manifestar si cuenta con ese medicamento, con ese insumo médico, con ese material de curación, y el área requirente va a tener un plazo de 90 días establecido para restituir ese bien. Se trata de que sea el mismo medicamento, el mismo insumo, el mismo material de curación que permita afrontar las necesidades de las distintas instituciones de salud del país”, indicó.

Cabe destacar que la aprobación de este documento se realiza luego de que el Instituto llevó a cabo consultas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a efecto de confirmar la procedencia de la suscripción de un convenio de colaboración para el intercambio de medicamentos, insumos para la salud y material de curación, donde obtuvo respuestas afirmativas.

Estuvieron presentes las y los titulares de las direcciones de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco; de Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado; médico, Gustavo Reyes Terán; de Incorporación, Recaudación e Inversiones, Mario Joaquín Zepeda y Martínez; así como el vocal ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Ruiz Suárez; la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto (SNTISSSTE), Norma Liliana Rodríguez Argüelles; y el secretario de la Junta Directiva, Víctor Manuel Torres Olivares.