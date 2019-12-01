Al menos 245 personas reportan diarrea en Veracruz por bacteria “e-colli”

Veracruz, Veracruz, a 18 de agosto de 2025.- Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, informó que, en el municipio de Tatahuicapan, un brote de diarrea y vómito afectó a una población principalmente indígena, de raíces popolucas, dejando enfermas a alrededor de 245 personas.

Hasta el momento, indicó que de todos los casos registrados, 235 de ellos ya se han resuelto favorablemente, dejando solo 10 personas que aún presentan malestares de la enfermedad.

Se cree que el foco de esta infección es por un cuerpo de agua en la zona, que al parecer, tiene la presencia de la bacteria denominada “e-colli”, la cual principalmente está presente en desechos humanos, motivo por el cual ya se están haciendo los análisis pertinentes del agua al parecer infectada.

A pesar de que al principio habían comentado que la enfermedad ya había cobrado la vida de una persona, la mandataria salió a desmentir esto en rueda de prensa, ya que se confirmó que la mujer, adulta mayor, que presuntamente había fallecido a causa de la diarrea, realmente falleció por desnutrición.

“El brote diarreico en 245 pacientes no es cólera, son infecciones por e-colli, bacteria donde abunda cierta materia fecal, se está revisando un manantial y tomando acciones de toda la comunidad en materia de salud, de 245 enfermos, 235 ya están resueltos”, comentó.