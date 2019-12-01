Al alza los casos de sífilis en México; van más de 18 mil casos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 23:08:29

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2025.- Según información de la Secretaría de Salud, Chihuahua se encuentra entre las entidades con mayor número de casos confirmados de sífilis en México.

Además, la dependencia detalló que hasta la semana 44 del año en curso, se reportaron un total de 18 mil 83 casos, por lo que se registra un incremento del 17.52 por ciento, con respecto al mismo periodo, pero del año 2024.

En Chihuahua, se tienen detectados 777 casos, siendo uno de los siete estados con mayor número de contagios. Mientras que los demás estados son Jalisco, Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León

En México, del total de casos confirmados este año, 10 mil 132 son hombres (56 por ciento) y 7 mil 951 son mujeres (44 por ciento), mientras que en algunos estados como Jalisco y Tamaulipas, las mujeres superan en número a los hombres en los contagios reportados.

A nivel nacional, Jalisco encabeza la lista con mil 851 casos confirmados, seguido por Ciudad de México con mil 609 y Baja California con mil 329.

Las autoridades de salud, indicaron que es de suma importancia la educación sexual, el uso de métodos de protección y la atención médica temprana de dicha enfermedad de transmisión sexual para evitar complicaciones graves, que pueden incluir daño neurológico, cardíaco y problemas en el embarazo si no se lleva el tratamiento correcto.