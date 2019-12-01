Afecta ansiedad desde la adolescencia: Elydia Barbosa 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 18:02:34

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La presidenta del Patronato Psicológico Queretano, IAP (Psyque), Elydia Barbosa Benítez dio a conocer que la ansiedad es uno de los principales motivos de atención psicológica en la entidad, manifestándose en la adolescencia.

Mencionó que la ansiedad se comienza a presentarse desde los 16 años, aunque también hay casos en adultos, con síntomas que pueden escalar en episodios físicos como reacciones alérgicas, erupciones cutáneas hasta la caída de cabello.

“Hay personas que han estado con crisis, en las cuales ya esta falta de poder, el no poder respirar, el que no sabe qué hacer (…), la ansiedad son estos pensamientos recurrentes hacia un futuro incierto”, dijo.

Explicó que el aumento de casos también responde a una mayor disposición de las personas a buscar ayuda profesional.

Afirmó que es necesaria la creación de una ley general de salud mental, ya que en el pasado se ha hecho intentos para impulsar una legislación en la materia, aunque no se logró concretar.