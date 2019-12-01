Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Endulzar la vida con un producto natural podría salir muy caro en Querétaro. Y es que detrás de los frascos económicos que se ofertan en las calles de la entidad se esconde una estafa monumental: el 90 por ciento de la miel que se comercializa de forma irregular en el estado es apócrifa, rebajada o de plano una imitación sintética, reconoció Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Apicultores de Querétaro.

Detalló que el problema ha rebasado todos los límites al encontrarse prácticas de adulteración extrema, donde de una sola cubeta de miel pura se llegan a estirar hasta siete contenedores mediante mezclas artificiales que destruyen sus propiedades nutricionales.

Sin embargo, lo más preocupante para el sector no es solo la merma nutrimental, sino el peligro latente para la salud pública.

"La miel pirata en Querétaro es muy alta. Casi podríamos decir que un 90 por ciento se comercializa es pirata [...] pero la peor es la que no es de abeja y que le ponen aromas, sabores similares, pero, por ejemplo, para una persona diabética la va a mandar al hospital".

Reconoció que frente a la proliferación del ambulantaje y la venta de la llamada "miel de carretilla", que se oferta en la vía pública en menos de 50 pesos el kilo, los apicultores locales lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para romper con la compra de productos callejeros que carecen de trazabilidad e higiene.

“A este fenómeno de competencia desleal se suma el sector de lácteos artesanales, cuyos productores también han denunciado la comercialización masiva de falsos quesos elaborados a base de almidones y grasas vegetales que engañan al consumidor queretano”.

Para blindar a las familias de estos fraudes, anunció que, como parte de sus actividades dentro de la Exposición Apícola en la Feria Internacional Ganadera, instalarán talleres vivenciales y de asesoría directa donde enseñarán a los asistentes sencillos métodos de verificación científica y tradicional.

“Pueden hacer la prueba de la flama, es decir, como la cera de abeja y la miel comparten origen en el panal, impregnar una servilleta y acercarle fuego debe provocar combustión limpia. Si truena, no arde o emite un comportamiento extraño, es sintética; al disolver una cucharada de miel pura en un vaso con agua y agitarla con fuerza, las propiedades naturales permiten apreciar de forma tenue las formas hexagonales de su estructura biológica y la miel legítima jamás es idéntica en tono, textura o aroma.

Depende enteramente de la región y la floración estacional; desconfíe de productos totalmente homogéneos.

Bajo el lema de la feria "Nutriendo a México", Guillermo Rosales invitó a las familias queretanas a visitar su espacio en el recinto ferial, donde se entregarán directorios de apicultores certificados y se ofrecerán alternativas directas del campo a la mesa, garantizando un consumo seguro, libre de intermediarios y de riesgos para la salud.