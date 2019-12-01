Adriana Campos Huirache llama a reforzar la prevención y atención de la diabetes en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2025.- La prevención y el control de la diabetes requieren un compromiso compartido entre sociedad y autoridades, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes.

Ante el incremento de casos en el país, hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención, atención temprana y control de esta enfermedad y también a la sociedad a realizar sus visitas al médico y atender las recomendaciones.

La legisladora destacó que esta fecha tiene como propósito generar conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de millones de personas alrededor del mundo, ya que la detección oportuna y la educación en hábitos saludables continúan siendo herramientas clave para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

Adriana Campos advirtió que en Michoacán la diabetes representa un problema de salud pública creciente, con una prevalencia cercana al 10% de la población, lo que equivale a más de 474 mil personas afectadas, de acuerdo con estimaciones recientes. “Estas cifras nos obligan como sociedad y como Estado a redoblar esfuerzos, a invertir en prevención y a garantizar la atención integral que las y los pacientes requieren”, señaló.

Reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Salud de Michoacán, que brinda diagnóstico, tratamiento y acompañamiento gratuito a través de centros de salud y hospitales en todo el territorio estatal y consideró necesario ampliar los programas de control metabólico, incrementar las campañas de detección temprana y mejorar la infraestructura para atender complicaciones derivadas de esta enfermedad.

La diputada priista reiteró su compromiso, desde el Congreso del Estado, de impulsar iniciativas que permitan fortalecer el sistema de salud y garantizar que todas las personas tengan acceso a atención oportuna, especialmente aquellas que enfrentan enfermedades crónicas como la diabetes. “La lucha contra la diabetes no debe limitarse a un solo día; es una responsabilidad continua y compartida para proteger la vida y el bienestar de las y los michoacanos y mexicanos”, concluyó.