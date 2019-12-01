Actualiza COFEPRIS la Alerta Sanitaria por Falsificación de Jardianz

Actualiza COFEPRIS la Alerta Sanitaria por Falsificación de Jardianz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:49:40
Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una actualización de Alerta Sanitaria de Medicamentos por la Falsificación del producto Jardianz 25 mg (Empagliflozina), Tabletas publicada inicialmente el 17 de junio de 2025.

En esta actualización, la empresa titular del registro sanitario, BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V., dio a conocer que detectó la falsificación del producto Jardianz (Empagliflozina) 10 mg, identificado con el número de lote 903801 y fecha de caducidad NOV25, en presentación de caja con frasco con 60 tabletas.

Al respecto, la empresa reconoce el lote 903801, sin embargo, la fecha de caducidad del lote original corresponde a mayo de 2021. Además, ni el etiquetado ni la presentación frasco con 60 tabletas están autorizadas para el mercado mexicano, lo que confirma que se trata de un producto falsificado.

Por lo anterior, se desconoce la calidad de los ingredientes, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que su consumo representa un riesgo para la salud, ya que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

Ante esto, la COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones ala población en general:

 

  • No adquirir el producto Jardianz (Empagliflozina) en presentación de frasco.
  • No utilizar el producto con el número de lote 903801 con cualquier fecha de caducidad.
  • En caso de contar con información sobre la comercialización del producto realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
  • En caso de estar utilizando el producto citado en la presente alerta, suspender de inmediato su uso y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.
  • Reportar reacciones adversas al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Distribuidores y farmacias:

  • En caso de identificar Jardianz (Empagliflozina) con las características antes mencionadas, inmovilizarlo y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
  • Adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación de la legal adquisición del producto.

 

