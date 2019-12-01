205 contagios y 12 muertes por tuberculosis en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de agosto de 2025.- En lo que va de 2025 se han detectado 205 nuevos casos de tuberculosis y 12 defunciones en la ciudad, aumento del 5% respecto al año anterior, informó la Jurisdicción Sanitaria No. 5, aunque el tratamiento es gratuito y está disponible, la atención tardía sigue siendo el principal obstáculo para salvar vidas.

Blanca Estela Morales Zapata, responsable del programa de Tuberculosis, advirtió que muchos pacientes acuden al médico en etapas avanzadas de la enfermad, lo que complica el tratamiento. Recordó que la tos persistente por más de dos semanas, acompañada de fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, debe ser motivo inmediato de consulta, ya que la enfermedad es 100% curable si se trata a tiempo.

Factores como la diabetes no controlada, el VIH, el alcoholismo y las adicciones agravan el panorama, pues debilitan el sistema inmune y la dificultan la recuperación, además, el abandono del tratamiento genera resistencia a los medicamentos, obligando a recurrir a terapias más largas y costosas.

Los casos se concentran principalmente en hombres de entre 25 y 45 años de edad, lo que impacta a la población económicamente activa. En lo que va del año, la Secretaría de Salud y el IMSS reportan 97 y 107 casos respectivamente, mientras que el ISSSTE registra una cifra menor.