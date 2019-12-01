Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 18:54:56

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El ex diputado local Víctor Zurita Ortiz se registró en el proceso interno de Morena para participar en la selección de la Coordinación Distrital Local del Distrito 10 de Morelia, con la intención de continuar su trayectoria política y trabajo territorial desde este espacio de organización partidista.

Al dar a conocer su registro, señaló que su participación parte de la convicción de construir una política cercana a la ciudadanía, recorriendo colonias, escuchando las necesidades de las familias y trabajando desde el territorio.

Destacó que uno de los ejes de su trabajo ha sido impulsar una sociedad más justa e incluyente, donde las personas con discapacidad tengan voz, participación y espacios reales de decisión, así como igualdad de oportunidades.

Víctor Zurita Ortiz expresó que este paso también representa su voluntad de sumar esfuerzos, contribuir a la unidad de Morena y participar en el trabajo político y organizativo del partido en Morelia y Michoacán.

Finalmente, agradeció a las personas que han acompañado su trayectoria y reiteró su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, humildad e inclusión, bajo la premisa de que el Distrito 10 se construye desde el territorio y con la participación ciudadana.