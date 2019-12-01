Tras proceso interno, comienza etapa de organización y unidad en Morena: Carlos Torres Piña

Tras proceso interno, comienza etapa de organización y unidad en Morena: Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 14:45:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- El coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña afirmó durante su rueda de prensa que, una vez concluido el proceso interno de Morena en Michoacán, el movimiento debe entrar a una nueva etapa de organización territorial, diálogo y construcción de unidad, colocando por encima de grupos o aspiraciones personales el proyecto de transformación y los intereses del pueblo.

Durante su rueda de prensa de este 5 de octubre, Torres Piña sostuvo que el aniversario de Morena y la reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador permiten recordar los principios que dieron origen al movimiento: estar del lado del pueblo, entender la política como servicio y mantener vigentes las máximas de no mentir, no robar y no traicionar.

“Ha terminado un proceso y hoy comenzamos una etapa de organización, de diálogo y, sobre todo, de construcción de unidad”, señaló. Añadió que el reto no consiste en borrar trayectorias ni diferencias, sino en entender que “por encima de cualquier equipo está nuestro movimiento y, por encima del movimiento, está el pueblo de Michoacán”.

Torres Piña llamó a “no perder la brújula” y continuar el trabajo territorial, particularmente después de la definición de las coordinaciones, para fortalecer la organización de Morena de cara a la siguiente etapa política. “Hay que seguir trabajando el territorio, en unidad y del lado del pueblo”, expresó.

Más información de la categoria
Golpean a agentes de Tránsito en CDMX; detienen a presuntos agresores
Mujer es vinculada a proceso por extorsión agravada contra comerciante de Tarímbaro, Michoacán 
Servicio social: Solicita FGE apoyo para identificar a un hombre localizado sin vida en Tarímbaro
Presunto responsable de privar de la libertad a una mujer, es vinculado a proceso 
Más información de la categoria
Sheinbaum asegura que la derecha internacional "sí quiere intervenir" en México
Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%
Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto
Aumenta identificación de muertos en bar "El Quijote", pero Carlos Soto solo lamenta a uno: el “Buen Gobierno” de Zamora, Michoacán, hasta en la tragedia tiene favoritos