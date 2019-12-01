Tras proceso interno, comienza etapa de organización y unidad en Morena: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- El coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña afirmó durante su rueda de prensa que, una vez concluido el proceso interno de Morena en Michoacán, el movimiento debe entrar a una nueva etapa de organización territorial, diálogo y construcción de unidad, colocando por encima de grupos o aspiraciones personales el proyecto de transformación y los intereses del pueblo.

Durante su rueda de prensa de este 5 de octubre, Torres Piña sostuvo que el aniversario de Morena y la reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador permiten recordar los principios que dieron origen al movimiento: estar del lado del pueblo, entender la política como servicio y mantener vigentes las máximas de no mentir, no robar y no traicionar.

“Ha terminado un proceso y hoy comenzamos una etapa de organización, de diálogo y, sobre todo, de construcción de unidad”, señaló. Añadió que el reto no consiste en borrar trayectorias ni diferencias, sino en entender que “por encima de cualquier equipo está nuestro movimiento y, por encima del movimiento, está el pueblo de Michoacán”.

Torres Piña llamó a “no perder la brújula” y continuar el trabajo territorial, particularmente después de la definición de las coordinaciones, para fortalecer la organización de Morena de cara a la siguiente etapa política. “Hay que seguir trabajando el territorio, en unidad y del lado del pueblo”, expresó.