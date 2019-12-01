Torres Piña se reúne con Alianza por la Transformación y acuerdan ruta de trabajo conjunto

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la 4T en Michoacán, sostuvo un encuentro con integrantes de Alianza por la Transformación, con quienes acordó avanzar en una ruta de trabajo conjunto, como parte del diálogo abierto con todas las expresiones que buscan contribuir al fortalecimiento del movimiento.

“Desde el primer día se planteó que esta etapa no podía ser de exclusiones ni de confrontaciones. Las puertas están abiertas para dialogar, sumar y encontrar coincidencias con quienes quieran poner por delante el proyecto y el interés de Michoacán”, señaló Torres Piña.

Durante la reunión se acordó avanzar en la formalización de una alianza política, para lo cual Torres Piña planteará el tema con la dirigencia estatal de Morena y se revisará la ruta jurídica correspondiente. También se definió trabajar de manera conjunta el Decálogo por Michoacán propuesto por la agrupación, que será enriquecido con su equipo y presentado en la reunión prevista para el próximo 6 de diciembre.

Asimismo, se estableció avanzar en un esquema operativo que permita organizar los trabajos territoriales, distribuir responsabilidades y abrir espacios para que los distintos liderazgos participen en los procesos y mediciones que se desarrollen en los distritos y municipios donde cuentan con presencia.

Torres Piña sostuvo que la unidad se demuestra con hechos y reiteró que continuará el diálogo con todas las expresiones del movimiento. “Aquí nadie sobra. Hay mucho trabajo por hacer y lo importante es que cada compañera y cada compañero encuentre una tarea para seguir fortaleciendo la transformación en Michoacán”, concluyó.