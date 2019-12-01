Torres Piña el mejor posicionado rumbo al 2027 en Michoacán: Rubrum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 20:27:22

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.– Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, encabeza las preferencias electorales para la gubernatura del estado, de acuerdo con la más reciente encuesta de Rubrum, publicada este jueves 12 de noviembre.

El estudio demoscópico coloca a Torres Piña con el 34.7 por ciento de las preferencias, seguido por Grecia Quiroz, quien registra 22 por ciento, mientras que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, obtiene 17.4 por ciento.

Por su parte, Carlos Herrera Tello alcanza 5.3 por ciento de las preferencias, mientras que el 20.6 por ciento de las personas consultadas manifestó que todavía no decide por quién votaría.

Los resultados muestran una diferencia de 12.7 puntos porcentuales entre Torres Piña y Grecia Quiroz, así como una distancia de 17.3 puntos respecto a Alfonso Martínez, en el escenario electoral planteado por la encuestadora para la renovación de la gubernatura michoacana en 2027.

La medición de Rubrum forma parte de su ejercicio nacional de seguimiento electoral en siete entidades federativas que renovarán sus gubernaturas el próximo año, entre ellas Michoacán.

El levantamiento se realizó entre el 9 y el 11 de noviembre de 2026, mediante una encuesta telefónica automatizada, con una muestra de mil entrevistas en Michoacán. La empresa reporta un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 puntos porcentuales.