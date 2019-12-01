Torres Piña abierto al diálogo con Raúl Morón; podría darse una reunión

Morelia, Michoacán, a 05 de octubre del 2026.- El coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, informó que continúa abierto el diálogo con Raúl Morón Orozco, luego de que éste optó por reunirse con su equipo para tomar determinaciones tras el nombramiento de la coordinación para Michoacán.

En conferencia de prensa, el morenista señaló que desde el anuncio del Senador que tomaría 15 días para reunirse con su equipo, ha sido respetuoso y se ha mantenido al margen, aunque continúa la comunicación con él y sigue abierta la oportunidad de una reunión entre ambos.

Señaló que continúan a la espera de Raúl Morón, mientras que, dijo, ha sostenido reuniones con el resto de quienes aspiraban a la coordinación estatal, el día de mañana lo hará con Gaby Molina y su equipo.

Torres Piña señaló que con los equipos de quienes aspiraban a la coordinación estatal ya hay avances para la integración de los recorridos y otros trabajos que implica la defensa de la transformación y la defensa de la soberanía, dijo.

Por su parte, Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena, enfatizó que los trabajos se encabezan sin actuar con soberbia, para que todos los actores se sumen en esta defensa, pues, enfatizó, no estamos en un tema electoral, sino de defensa de la soberanía ante la intromisión de la ultra derecha en la política internacional.