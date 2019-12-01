Monterrey, Nuevo León, a 19 de noviembre de 2026.- La disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Nuevo León en 2027 continúa generando diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), luego de que el aspirante petista Jesús Elizondo insistiera en que se respete el acuerdo para realizar una segunda encuesta que permita definir quién encabezará el proyecto político en la entidad.

El diputado local sostuvo que su partido mantiene la disposición de competir en alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero advirtió que, si la coalición se fractura, no será por falta de voluntad del PT para alcanzar acuerdos.

Elizondo afirmó que existe un compromiso entre las dirigencias nacionales para llevar a cabo una nueva medición que compare su perfil con el de Clara Luz Flores, designada por Morena como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación. Sin embargo, la dirigencia morenista ha rechazado que exista un acuerdo para repetir o realizar otra encuesta.

El petista aclaró que no busca reponer el proceso interno de Morena, sino realizar un ejercicio adicional con una metodología distinta, mediante un careo directo entre ambos aspirantes que permita evaluar sus posibilidades rumbo a los comicios de 2027.

Ante la negativa de Morena, Elizondo señaló que el PT podría realizar la encuesta por cuenta propia, con una empresa especializada y bajo criterios de transparencia, para contar con elementos que permitan tomar decisiones sobre el futuro electoral del partido en Nuevo León.

El legislador insistió en que su intención no es provocar una ruptura, sino que se cumplan los acuerdos que, asegura, fueron establecidos entre las fuerzas políticas. No obstante, la diferencia de posturas mantiene en incertidumbre la continuidad de la alianza en la entidad.