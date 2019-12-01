PRD Michoacán definirá el método de selección de candidaturas rumbo a 2027

PRD Michoacán definirá el método de selección de candidaturas rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 14:11:03
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Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El PRD Michoacán definirá el próximo sábado 24 de octubre el método para seleccionar las candidaturas que postulará en el proceso electoral de 2027, durante su Asamblea Estatal, en la que también se dará a conocer la integración del Órgano Técnico Electoral (OTE), responsable de conducir este proceso.
 
La presidenta del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, informó que el partido avanza en su organización interna y en la preparación de los próximos comicios. Por su parte, Luis García, secretario de Asuntos Electorales, explicó que el OTE deberá cumplir con el principio de paridad y las disposiciones establecidas en los estatutos del partido. Precisó que la Asamblea Estatal Electiva será la responsabe de la selección de candidaturas, de acuerdo con los mecanismos que se definan en la convocatoria, respetando los usos y costumbres de los municipios donde se viene usando este mecanismo de selección.
 
García Reyes sostuvo que el PRD Michoacán está preparado para competir en 2027, con trabajo territorial, organización y presencia en las distintas regiones del estado. Como ejemplo, destacó el encuentro regional realizado el pasado domingo en Nahuatzen, encabezado por Octavio Ocampo, como parte de las actividades orientadas a fortalecer la estructura partidista y recuperar la Grandeza de Michoacán.
 
Como parte de esta agenda, la presidenta del partido anunció que el próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo un encuentro regional en Apatzingán, a las 12:00 horas, con la participación de militantes y simpatizantes de los municipios de la región. “Estamos fortaleciendo el trabajo que tenemos con la militancia”, señaló al referirse a estos espacios de organización y diálogo.
 
Ante representantes de los medios de comunicación, Verónica García Reyes reiteró que el PRD Michoacán buscará tener una presencia importante en las elecciones de 2027. Señaló que la participación de la militancia y el trabajo que se desarrolla en el territorio forman parte de la preparación del partido para competir en los próximos comicios.

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