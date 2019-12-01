Pancho Domínguez regresa a la jugada y arropa a Felipe Macías rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 18:39:33

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Durante la presentación de los nuevos nombramientos del blanquiazul, la reaparición del exgobernador Francisco Domínguez Servién acaparó los reflectores al externar su respaldo al alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera y prometió recorrer el estado con el candidato.

Lejos de los corrillos que pronosticaban distanciamientos, el exmandatario estatal disipó cualquier duda sobre la operación interna del partido de cara al proceso electoral de 2027. Con un tono festivo y directo, Domínguez Servién confirmó que los acuerdos entre los liderazgos ya están “planchados”.

“Yo lo festejo, lo felicito, le aplaudo… ya nos pusimos de acuerdo en la semana, nos dimos un abrazo, este, ya nos vimos por ahí, y voy a caminar el estado con ellos”.

Con la experiencia de haber gobernado la entidad, Pancho Domínguez no escatimó en pronósticos optimistas sobre las próximas batallas electorales. Al analizar el tablero político local, marcó la ruta de reconquista para el partido blanquiazul, apuntando directamente a recuperar bastiones clave que cayeron en la elección pasada, así como la totalidad del Congreso local.

“Yo veo a Acción Nacional respaldando al estado, recuperando municipios que habíamos perdido en la pasada elección, como Corregidora, El Marqués, Querétaro, vamos a recuperar a ustedes también los quince distritos locales que están en juego”.

Ante las especulaciones sobre si su regreso al escenario político obedecería a la búsqueda de alguna posición institucional o candidatura en puerta, el exgobernador descartó cualquier interés personal por reflectores de nómina y aseguró que su participación se limitará al respaldo moral, político y de trinchera para los perfiles que hoy encabezan la nueva estructura panista.

“Yo no pido ninguna posición, no pido un puesto, ni un trabajo, ni nada… Yo no pido ninguna posición, no tengo un puesto ni un trabajo ni nada de eso”.

Con este movimiento, el panismo queretano manda una señal clara al exterior: la vieja y la nueva guardia cierran filas, alinean piezas y encienden la maquinaria con la mira bien puesta en el 2027.