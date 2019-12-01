PAN nombra a Marco Bonilla coordinador estatal en Chihuahua

PAN nombra a Marco Bonilla coordinador estatal en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 20:40:42
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Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) nombró a Marco Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, con el objetivo de fortalecer la presencia y el trabajo del partido en Chihuahua.

El nombramiento fue anunciado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, durante un acto en Ciudad Juárez, en el que estuvo acompañado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez.

A través de sus redes sociales, Acción Nacional informó que esta designación forma parte de sus esfuerzos para reforzar la organización del partido en la entidad y promover sus propuestas políticas.

El PAN señaló que su trabajo busca mejorar las condiciones de vida de las familias mediante acciones relacionadas con la seguridad, la generación de oportunidades y la libertad.

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