PAN Morelia respalda por unanimidad analizar acuerdos electoral rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 09:59:39

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre 2026.— En sesión ordinaria, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Morelia aprobó por unanimidad el acuerdo para que las y los consejeros estatales por Morelia hagan uso de sus atribuciones para analizar, evaluar y, en su caso, autorizar o rechazar, al interior del Consejo Estatal, la posibilidad de suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos y fuerzas políticas distintas a Morena y sus aliados, de cara al proceso electoral local 2026-2027.

Benjamín Farfán, Presidente del PAN en la capital destacó que durante la sesión se llevó a cabo un ejercicio de diálogo, análisis y discusión entre las y los integrantes del Comité Municipal, consejeros estatales y la Secretaria General del PAN Michoacán Ángeles Toro Preciado sobre el escenario político y electoral de Morelia y Michoacán.

Durante la conversación se manifestó una tendencia favorable a explorar la posibilidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas; sin embargo, Benjamín Farfán precisó que la votación abre la posibilidad de firmar un convenio de coalición con otras fuerzas políticas distintas a Morena y sus aliados.

El acuerdo se realizó con fundamento en el artículo 65, inciso J, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

Benjamín Farfán sostuvo que cualquier decisión deberá partir del diálogo y del análisis responsable, privilegiando los intereses de Morelia y de sus familias.

“Acción Nacional está abierto al diálogo y a construir coincidencias, pero cualquier acuerdo deberá analizarse con responsabilidad. Lo importante es construir una alternativa sólida para Morelia”, recalcó.