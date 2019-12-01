PAN designa coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 23:00:24

León, Guanajuato, 28 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer a los perfiles que estarán al frente de las Coordinaciones de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en distintos municipios de Guanajuato, como parte de su estrategia de organización rumbo a las elecciones de 2027.

En Guanajuato capital, el coordinador será Juan Carlos Romero Hicks, en Irapuato, Víctor Manuel Zanella Huerta, y en León, Jorge Arturo Espadas Galván.

La lista también incluye a José Erandi Bermúdez Méndez, quien estará a cargo de Pénjamo, Gerardo Arredondo Hernández, de Salamanca, Antonio de Jesús Navarro Padilla, de San Francisco del Rincón, y Rubén Urías Ruiz, de San Luis de la Paz.

Asimismo, Joanna Romina Hernández Rangel fue designada como coordinadora en San Miguel de Allende, mientras que Janet Melanie Murillo Chávez encabezará los trabajos del PAN en Silao.

Con estos nombramientos, Acción Nacional avanza en la definición de sus estructuras y liderazgos municipales en Guanajuato. El partido ha señalado que estas coordinaciones forman parte de una etapa de fortalecimiento territorial de cara al proceso electoral de 2027.